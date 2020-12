Klopp vota Löw | “Non posso fargli neppure una critica E magari vince l’Europeo…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Joachim Löw sempre al centro di tante voci in queste settimane. Il ct della Germania ha incassato la fiducia della Federcalcio tedesca che si era ritrovata a discutere del futuro della formazione anche a seguito del pesante k.o. subito contro la Spagna in Nations League. Nonostante i tanti pareri che volevano l'allenatore vicino alla "cacciata", il tecnico è stato confermato e guiderà la squadra almeno sino ai prossimi Europei. A parlare della Nazionale è stato anche Jurgen, attuale manager del Liverpool, tra i candidati menzionati dai media proprio per l'eventuale posto lasciato libero da Löw.: "Nessunaper Löw.l'Europeo..."caption id="attachment 1052733" align="alignnone" width="594" Joachim Löw (Getty Images)/captionParlando ai microfoni di Welt am Sonntag, ...