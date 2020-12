Inter: piace Marcos Paulo, il talento con un Ronaldo in famiglia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se hai uno zio che si chiama Ronaldo, un po' di nerazzurro deve pur esserci tra le stelle. Marcos Paulo, talentino del Fluminense entrato nell'orbita Interista, ha iniziato a calciare grazie a suo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se hai uno zio che si chiama, un po' di nerazzurro deve pur esserci tra le stelle., talentino del Fluminense entrato nell'orbitaista, ha iniziato a calciare grazie a suo ...

Calciomercato Roma, sempre più insistenti le voci di uno scambio a gennaio tra Eriksen e Veretout: le ultime. L’Inter ha aperto all’ipotesi di uno scambio. Sono queste le ultime notizie riportate da C ...

Bergomi su Eriksen: "Non lo ritengo un campione. L’Inter l’anno scorso ha perso forse uno scudetto per inserirlo"

Christian Eriksen continua ad essere uno dei tempi più caldi del calcio italiano. Buttato in campo anche contro il Bologna nei minuti di recupero, il danese sembra allontanarsi sempre di più da una pe ...

