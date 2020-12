Gigi Dall’Aglio, morto l’attore teatrale stroncato dal virus (Di lunedì 7 dicembre 2020) Positivo da diversi giorni, il noto e stimato attore di teatro Gigi Dall’Aglio non ce l’ha fatta. Parma piange una delle sue più illustri personalità. Da Parma arriva la notizia della morte di Gigi Dall’Aglio. Apprezzatissimo attore di teatro, interprete di decine e decine di rappresentazioni, aveva 77 anni. Ed anche lui, come tante altre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Positivo da diversi giorni, il noto e stimato attore di teatronon ce l’ha fatta. Parma piange una delle sue più illustri personalità. Da Parma arriva la notizia della morte di. Apprezzatissimo attore di teatro, interprete di decine e decine di rappresentazioni, aveva 77 anni. Ed anche lui, come tante altre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rep_parma : 'Ci ha portati con sé in un'avventura teatrale europea e mondiale': il Due ricorda Gigi Dall'Aglio [aggiornamento d… - messveneto : Cultura in lutto, morto per Covid l'attore e regista Gigi Dall'Aglio: Aveva 77 anni: aveva a lungo collaborato con… - LiaColombo1 : R.I.P. Gigi Dall'Aglio - Anna_Bandettini : Addio a Gigi Dall'Aglio - Odyxeus59 : RT @anis_epis: Parma in lutto. Addio a Gigi Dall'Aglio, attore e regista 77enne morto per Covid. 'Il teatro per lui era militanza e presidi… -