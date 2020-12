GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa: lo speciale saluto a Pierpaolo (Di martedì 8 dicembre 2020) È arrivato il giorno del definitivo addio di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La concorrente, decisa a lasciare il gioco, ha vissuto gli ultimi giorni assieme ai coinquilini, oltre a momenti intimi con Pierpaolo Pretelli. Nella puntata di stasera l’ultimo saluto ai suoi compagni di viaggio, prima di un fugace ma sorprendente bacio con Pierpaolo. I ritiri di Francesco ed Elisabetta L’annuncio di Alfonso Signorini ha lasciato strascichi significativi nel percorso dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il prolungamento del programma sino a febbraio, infatti, ha portato due di loro a prendere una decisione importante: Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci hanno deciso di ritirarsi. Il figlio di Alba ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 dicembre 2020) È arrivato il giorno del definitivo addio dial Grande Fratello Vip. La concorrente, decisa are il gioco, ha vissuto gli ultimi giorni assieme ai coinquilini, oltre a momenti intimi conPretelli. Nella puntata di stasera l’ultimoai suoi compagni di viaggio, prima di un fugace ma sorprendente bacio con. I ritiri di Francesco edL’annuncio di Alfonso Signorini hato strascichi significativi nel percorso dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il prolungamento del programma sino a febbraio, infatti, ha portato due di loro a prendere una decisione importante: Francesco Oppini ehanno deciso di ritirarsi. Il figlio di Alba ...

