Gabriela Hearst alla direzione creativa di Chloé

sole24ore : Gabriela Hearst è il nuovo Creative Director di Chloé - DRepubblicait : Chloé, è Gabriela Hearst la nuova direttrice creativa [di BENEDETTA PERILLI] [aggiornamento delle 17:22] - 24HTSI : Gabriela Hearst è il nuovo Creative Director di Chloé - DRepubblicait : Chloé, è Gabriela Hearst la nuova direttrice creativa [aggiornamento delle 17:22] - DRepubblicait : Chloé, è Gabriela Hearst la nuova direttrice creativa [di BENEDETTA PERILLI] [aggiornamento delle 17:06] -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriela Hearst

La designer di origini uruguaiane è la prima non europea alle redini artistiche della maison. Per cui inaugurerà un nuovo capitolo focalizzato sulla sostenibilità ...Dopo l'addio di Natacha Ramsay-Levi, alla direzione artistica di Chloé arriva Gabriela Hearst, vincitrice del American Womenswear Designer of the Year ...