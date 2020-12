Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Terna Plus, la società del Gruppo Terna responsabile dello sviluppo delle attività inTernazionali, è stata riconosciuta leader mondiale nella gestione e organizzazione dei progetti infrastrutturali, unica azienda italiana del settore energetico ad aver ottenuto, per la prima volta, la certificazione IPMA Delta (Classe 3 Standardised) per le specifiche competenze acquisite e messe in pratica negli ultimi tre anni nel project management. A livello mondale sono soltanto 30 le società che hanno ottenuto i requisiti per l’inserimento nella lista della certificazione IPMA Delta.IPMA ha eseguito la valutazione dei processi e delle competenze di Terna attraverso una serie di parametri quali-quantitativi applicati alla programmazione, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, la società del Grupporesponsabile dello sviluppo delle attività inzionali, è stata riconosciuta leadernellae organizzazione deiinfrastrutturali, unica azienda italiana del settore energetico ad aver ottenuto, per la prima volta, la certificazione IPMA Delta (Classe 3 Standardised) per le specifiche competenze acquisite e messe in pratica negli ultimi tre anni nel project management. A livello mondale sono soltanto 30 le società che hanno ottenuto i requisiti per l’inserimento nella lista della certificazione IPMA Delta.IPMA ha eseguito la valutazione dei processi e delle competenze diattraverso una serie di parametri quali-quantitativi applicati alla programmazione, ...

nestquotidiano : Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti - IlModeratoreWeb : Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti - - Italpress : Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti - CorriereCitta : Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti - EnergiaOltre : “Bisogna anche adeguare l’infrastruttura che trasporta e gestisce l’#energia”. E qui #Mazzoncini sa che ‘servono mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Terna Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti Il Dispari Quotidiano Energia, Terna Plus best practice mondiale per la gestione dei progetti

ROMA (ITALPRESS) – Terna Plus, la società del Gruppo Terna responsabile dello sviluppo delle attività internazionali, è stata riconosciuta leader mondiale nella gestione e organizzazione dei progetti ...

F-LIGHT Firenze Light Festival

In un anno costellato di difficoltà come quello che sta per concludersi lo spirito con cui si vivrà l’atmosfera del Natale sarà diverso dal passato. Il rispetto delle misure restrittive dovute al cont ...

ROMA (ITALPRESS) – Terna Plus, la società del Gruppo Terna responsabile dello sviluppo delle attività internazionali, è stata riconosciuta leader mondiale nella gestione e organizzazione dei progetti ...In un anno costellato di difficoltà come quello che sta per concludersi lo spirito con cui si vivrà l’atmosfera del Natale sarà diverso dal passato. Il rispetto delle misure restrittive dovute al cont ...