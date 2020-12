Daydreamer anticipazioni | CAN e SANEM si riavvicinano? Ecco chi ci proverà!

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un inaspettato “paciere” farà in modo che Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir) trascorrano del tempo insieme nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Ad un anno dalla rottura della storia d’amore tra i due protagonisti, Aziz (Ahmet Somers) farà infatti di tutto per far nascere una riappacificazione tra gli ormai ex e per riuscirci utilizzerà ciò che li ha uniti: il lavoro. Vediamo insieme come farà… Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di martedì 8 dicembre 2020– Le Ali del Sogno, trame: la rottura tra Can eCome abbiamo già avuto occasione di spiegare più volte nei nostri post dedicati allesulla telenovela turca, Can romperà la sua relazione quando, grazie agli imbrogli mossi da Huma (Ipek ...