Cosa sono gli stalkerware? scoprilo in questo video di 4 minuti e scopri come proteggerti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo stalkerware è un esempio di come le tecnologie possano diventare un rischio per la propria vita. questo software, disponibile in commercio, consente di sorvegliare il partner, facilitando in questo modo la violenza di genere e la violenza domestica, le molestie e gli abusi sessuali. La lotta contro la complessa questione dello stalkerware richiede l'intervento di vendor di sicurezza informatica, di istituzioni non governative, di organizzazioni che sostengono le vittime e perseguono gli aggressori, del mondo accademico e della legislazione. Per fornire informazioni utili alle vittime e a chi si è salvato, i membri della Coalition against stalkerware https://stopstalkerware.org/ hanno creato un video che spiega l'entità di questa minaccia, elenca i ...

