Convocati Barcellona Juventus, la decisione su Demiral e Chiellini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Convocati Barcellona Juventus – Domani big match. La Juventus vola in Spagna, al Camp Nou si sfidano Barcellona e Juventus, Messi contro Ronaldo ma anche Pjanic contro Arthur. La Juventus si gioca il primo posto nel girone di Champions League sul campo del Barcellona, attualmente capolista. Pirlo deve battere Koeman con almeno 3 gol di scarto per poter prendere il primo posto. Convocati Barcellona Juventus, la lista di Pirlo Ecco di seguito la lista dei Convocati diramata da Pirlo. Mancano ancora Chiellini e Demiral ko per infortunio, dentro però Buffon e Morata che tornano dopo lo stop in campionato.

