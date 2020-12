Conferenza stampa Reina: «La Lazio punta in alto. Strakosha? Non voglio polemiche» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Brugge Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Brugge. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 SQUADRA – «Siamo consapevoli delle nostre forze, ha un sapore particolare la partita di domani, ma dobbiamo mantenere quello che facciamo durante la settimana. Conosciamo il Brugge, sappiamo che può farci soffrire, ma dobbiamo avere l’umiltà di capire che nel momento del bisogno dovremo fare la differenza». Lazio – «È una società che vuole fare un passo ulteriore in avanti, per puntare alle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pepe, portiere della, ha parlato inalla vigilia del match di Champions League contro il Brugge Pepe, portiere della, ha parlato inalla vigilia del match di Champions League contro il Brugge. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 SQUADRA – «Siamo consapevoli delle nostre forze, ha un sapore particolare la partita di domani, ma dobbiamo mantenere quello che facciamo durante la settimana. Conosciamo il Brugge, sappiamo che può farci soffrire, ma dobbiamo avere l’umiltà di capire che nel momento del bisogno dovremo fare la differenza».– «È una società che vuole fare un passo ulteriore in avanti, perre alle ...

juventusfc : E’ in corso la conferenza stampa del Barcellona prima di #BarçaJuve, con Philippe Coutinho e Ronald Koeman. ?? Cout… - borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - GiuseppeConteIT : Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. - giustinik59 : RT @lucianocapone: Sarebbe una grande lezione se in conferenza stampa, dopo che una persona con un ruolo di responsabilità come Arcuri non… - IoNascoQui : Verso Lazio – Brugge: oltre ad Inzaghi ha parlato in conferenza stampa pre gara anche Pepe Reina -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Le conferenze stampa in tv, strumento per uscire dalla crisi Corriere della Sera Lazio-Club Brugge, Inzaghi: “Domani come una finale”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Club Brugge di Champions League: "Domani come una finale" ...

Barcellona, Koeman: “Sappiamo come fermare Ronaldo. Se perdo mi incazzo”

A Koeman viene chiesto anche del confronto Messi-Cristiano Ronaldo. L’allenatore del Barça ha elogiato entrambi i giocatori: “È fantastico che abbiano mantenuto questo livello per quindici anni, per m ...

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Club Brugge di Champions League: "Domani come una finale" ...A Koeman viene chiesto anche del confronto Messi-Cristiano Ronaldo. L’allenatore del Barça ha elogiato entrambi i giocatori: “È fantastico che abbiano mantenuto questo livello per quindici anni, per m ...