Brexit: a Bruxelles sono ore in cui o si raggiunge un risultato o salta il tavolo (Di lunedì 7 dicembre 2020) I colloqui sono andati avanti per tutto il weekend, sono scesi in campo anche Boris Johnson e Ursula Von der Leyen, ma non sono stati registrati progressi. Le distanze sembrano ancora essere abissali

