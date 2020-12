Arrestati due stalker | pedinavano e minacciavano le ex

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Due uomini che non avevano mai accettato la fine delle rispettive relazioni sentimentali e che si sono trasformati, in breve tempo, in temibili, capaci di impaurire le loro ex a tal punto da dover radicalmente modificare i loro quotidiani stili di vita. A finire in manette, per mano dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sono stati due romani di 45 e 50 anni, entrambi gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, accusati di atti persecutori. Il 45enne e’ stato bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara dopo avergli notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, dalla fine della relazione con la sua vittima avvenuta a luglio scorso, non si e’ dato per vinto ed ha iniziato ad assumere, sempre piu’ frequentemente, atteggiamenti intimidatori, a dare vita a veri e propri pedinamenti, ...