Stroppa: “In partita fino al rosso. Se Insigne tira fuori una giocata straordinaria devi fargli i complimenti” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel post partita di Crotone-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa. “Risultato troppo ampio? La mia considerazione la devo fare fino a quando siamo rimasti in parità numerica, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel postdi Crotone-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico del Crotone Giovanni. “Risultato troppo ampio? La mia considerazione la devo farea quando siamo rimasti in parità numerica, poi è stata unanettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione,a quel momento la squadra è stata sempre in, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certoche hatouna, bisognai complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di ...

