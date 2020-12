“Stanno facendo una festa in casa” E quando i carabinieri arrivano sul posto ecco cosa si trovano di fronte Alla faccia del Covid | multe per migliaia di euro

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Verona, blitz deiin un appartamento privato. Le misure restrittive in merito all’emergenzanon ammettono strappiregola. Ma un gruppo di amici, 11 in tutto, decide di infrangerle. È accaduto in una casa a Verona dove il festino è costato molto caro. L’importo complessivo è da capogiro e funge da monito a quanti hanno pensato che fosse semplice sfuggire all’occhio della giustizia. Hanno fatto irruzione presso l’abitazione privata, in seguitotelefonata ricevuta dai vicini. È accaduto a Verona, in via Largo Caldera. Il blitz deiè sopraggiunto puntuale e il gruppo di 11 amici ha dovuto fermare il festino, tra musica e libagioni varie. In un momento così tanto delicato a causa dell’emergenza sanitaria un errore del gerene potrebbe costare molto caro. ...