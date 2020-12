Seconde case e negozi, le linee guida (Di domenica 6 dicembre 2020) Patricia Tagliaferri Biblioteche aperte su prenotazione. Il nodo delle ordinanze regionali Cosa si può fare o non fare nel periodo natalizio. Se ne parla da giorni e il Dpcm del 3 dicembre ha messo precisi paletti che adesso il Viminale «traduce» ai prefetti affinché rendano operative le misure. AUTOCERTIFICAZIONE Nel periodo delle festività natalizie gli spostamenti per necessità dovranno avvenire sempre con l'utilizzo dell'autocertificazione. Nelle situazioni di necessità rientra l'esigenza di raggiungere parenti o amici non autosufficienti per prestare loro assistenza. RIENTRI A CASA Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi tra regioni indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma «resta comunque consentito il rientro alla propria residenza con ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Patricia Tagliaferri Biblioteche aperte su prenotazione. Il nodo delle ordinanze regionali Cosa si può fare o non fare nel periodo natalizio. Se ne parla da giorni e il Dpcm del 3 dicembre ha messo precisi paletti che adesso il Viminale «traduce» ai prefetti affinché rendano operative le misure. AUTOCERTIFICAZIONE Nel periodo delle festività natalizie gli spostamenti per necessità dovranno avvenire sempre con l'utilizzo dell'autocertificazione. Nelle situazioni di necessità rientra l'esigenza di raggiungere parenti o amici non autosufficienti per prestare loro assistenza. RIENTRI A CASA Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi tra regioni indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma «resta comunque consentito il rientro alla propria residenza con ...

Divieto di spostamenti fra le regioni. Nei giorni di festa, anche fra i comuni

Coronavirus Campania, De Luca: "Sarà vietato raggiungere le seconde case durante le feste"

