Savona, uccide la figlia 29enne della compagna e poi si suicida (Di domenica 6 dicembre 2020) commenta lapresse Omicidio-suicidio nel Savonese. Un uomo di 70 anni ha ucciso a colpi di pistola la figlia della compagna. La vittima aveva 29 anni. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso e si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 dicembre 2020) commenta lapresse Omicidio-suicidio nel Savonese. Un uomo di 70 anni ha ucciso a colpi di pistola la. La vittima aveva 29 anni. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso e si ...

zazoomblog : Omicidio-suicidio in provincia di Savona: uomo di 70 anni uccide la figlia 29enne della compagna - #Omicidio-suici… - mummy53690440 : SAVONA, UCCIDE LA FIGLIA 29ENNE DELLA COMPAGNA E POI SI SUICIDA - Italia_Notizie : Omicidio-suicidio in provincia di Savona: uomo di 70 anni uccide la figlia 29enne della compagna - UnioneSarda : #Savona: uccide la figlia della compagna, poi si toglie la vita - Lucia05149332 : RT @fattoquotidiano: Omicidio-suicidio in provincia di Savona: uomo di 70 anni uccide la figlia 29enne della compagna -

Ultime Notizie dalla rete : Savona uccide Savona, uccide la figlia 29enne della compagna e poi si suicida TGCOM Casanova Lerrone, 70enne uccide a colpi d’arma da fuoco la figlia della compagna e si toglie la vita

Casanova Lerrone – Sono due le vittime della tragedia di Frazione Vellego a Casanova Lerrone. Si tratta di Jessica Novaro, 29 anni e il compagno della mamma Corrado Testa, 57 anni. Sulla dinamica dell ...

Casanova Lerrone, uccide una ragazza e poi si spara

Sparatoria nel pomeriggio a Casanova Lerrone nella frazione di Vellego. Un giovane, secondo le prime notizie, ha sparato a una ragazza uccidendola. Poi ha puntato l’arma contro di sè e ha esploso un c ...

Casanova Lerrone – Sono due le vittime della tragedia di Frazione Vellego a Casanova Lerrone. Si tratta di Jessica Novaro, 29 anni e il compagno della mamma Corrado Testa, 57 anni. Sulla dinamica dell ...Sparatoria nel pomeriggio a Casanova Lerrone nella frazione di Vellego. Un giovane, secondo le prime notizie, ha sparato a una ragazza uccidendola. Poi ha puntato l’arma contro di sè e ha esploso un c ...