Roma, Pellegrini e la sfida al passato. E il 6 dicembre data fortunata (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma - La Roma ha bisogno del miglior Pellegrini per scacciare in Serie A la delusione per il brutto ko contro il Napoli e mostrare nuovamente quel bel calcio che aveva portato la squadra a una serie ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020)- Laha bisogno del migliorper scacciare in Serie A la delusione per il brutto ko contro il Napoli e mostrare nuovamente quel bel calcio che aveva portato la squadra a una serie ...

romaforever_it : Pellegrini, giorno speciale per battere il Sassuolo e tenere per mano la Roma - sportli26181512 : #Roma, Pellegrini e la sfida al passato. E il 6 dicembre data fortunata: Esattamente cinque anni fa il suo primo go… - infoitsport : Pellegrini, giorno speciale per battere il Sassuolo e tenere per mano la Roma - sololaroma4 : Svegliarsi la domenica mattina e pensare a come sarà schierata la Roma... Credo giocherà Crisante in mezzo alla dif… - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: #Pellegrini ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia neroverde, il 6 dicembre del 2015. Esattamente cinq… -