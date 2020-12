Real Madrid, buone notizie per Zidane: in Champions tornano Sergio Ramos e Carvajal (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Real Madrid ritrova due calciatori molto importanti per i suoi equilibri in vista della partita di Champions contro il Borussia Mönchengladbach: Sergio Ramos e Dani Carvajal. buone notizie per Zinedine Zidane e indirettamente anche per l’Inter, a cui servirebbe – battendo lo Shakhtar a San Siro – un risultato diverso dal pareggio tra spagnoli e tedeschi per sperare nel passaggio agli ottavi. Oltre a Ramos e Carvajal, due titolatissimi, Zidane recupera anche Jovic e Odriozola. Il Real Madrid, in questo turno di campionato, ha vinto 1-0 sul difficile campo del Siviglia. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilritrova due calciatori molto importanti per i suoi equilibri in vista della partita dicontro il Borussia Mönchengladbach:e Daniper Zinedinee indirettamente anche per l’Inter, a cui servirebbe – battendo lo Shakhtar a San Siro – un risultato diverso dal pareggio tra spagnoli e tedeschi per sperare nel passaggio agli ottavi. Oltre a, due titolatissimi,recupera anche Jovic e Odriozola. Il, in questo turno di campionato, ha vinto 1-0 sul difficile campo del Siviglia. Foto: TwitterL'articolo proviene ...

UEFAcom_it : ?? Sorpasso @juventusfc! ?? I Bianconeri scavalcano il Real Madrid e salgono al terzo posto nel ranking UEFA ?? ??… - ZZiliani : Com'era la storiella raccontata da #Conte dopo Inter-Real Madrid 0-2, quella del Real troppo superiore e dell'Inter… - chefoss : Prossimo acquisto del Real Madrid - vmf_05 : Cristiano volte pro Real Madrid urgentemente???????????????? - YvanGoSlow24 : @esistenzialinte Io non credo ma perchè è il Real Madrid. Puoi può uscire come risultato ma non penso che il Real giochi per quello. -