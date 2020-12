Paziente morto a Palermo | Ismett “Team cardiochirurgia erano impegnati”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 dicembre 2020)(ITALPRESS) – “Siamo addolorati e vicini alla famiglia delgiunto all’osservazione dell’Ospedale Ingrassia di cui riferisce la stampa e che necessitava di un intervento diurgente”. Lo afferma in una nota l’IRCCSdi.“L’Istituto è stato allertato mentre tutti i Team didella strutturaimpegnati in delicati interventi su pazienti sia Covid che non. In particolare dei tre team operativi: uno era impegnato presso la Sala Operatoria dell’istituto per un bypass aorto-coronarico – prosegue la nota -; il secondo ed il terzo si trovavano rispettivamente presso ARNAS Civico die l’Ospedale Cannizzaro di Catania per sottoporre ad ECMO (un sistema di circolazione extracorporea che ...