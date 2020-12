Meteo, Italia in balia del maltempo. Nubifragi, pioggia, neve a non finire (Di domenica 6 dicembre 2020) Il sistema frontale, legato ad una vasta depressione che dalla Francia si protende sul Mediterraneo, prosegue nella sua evoluzione molto lenta e investe ancora gran parte d’Italia. Non c’è solo la neve straordinaria sulle Alpi, ma anche piogge intense e Nubifragi. Italia sotto torchio di Nubifragi e neveIl maltempo ha finora colpito con forza diverse parti del Centro-Nord, ma in queste ore sono anche le regioni del Sud e la Sicilia a dover fare i conti con piogge e temporali. I fenomeni intensi sono incentivati dalla feroce contrapposizione del mite scirocco con aria più fredda di origine polare groenlandese. La situazione appare molto critica su parte del Nord-Est, dove proseguono le piogge incessanti a bassa quota e le nevicate in altura. I quantitativi di ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Il sistema frontale, legato ad una vasta depressione che dalla Francia si protende sul Mediterraneo, prosegue nella sua evoluzione molto lenta e investe ancora gran parte d’. Non c’è solo lastraordinaria sulle Alpi, ma anche piogge intense esotto torchio diIlha finora colpito con forza diverse parti del Centro-Nord, ma in queste ore sono anche le regioni del Sud e la Sicilia a dover fare i conti con piogge e temporali. I fenomeni intensi sono incentivati dalla feroce contrapposizione del mite scirocco con aria più fredda di origine polare groenlandese. La situazione appare molto critica su parte del Nord-Est, dove proseguono le piogge incessanti a bassa quota e le nevicate in altura. I quantitativi di ...

matteosalvinimi : Un grazie alla macchina del soccorso, Regione e sindaci, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Protezione civile e v… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - #MALTEMPO senza sosta, #NUBIFRAGI e #NEVE abbondante in montagna - infoitinterno : Meteo weekend: Italia nella morsa, è allerta nubifragi - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 06/12/2020 diramato dal @DPCgov ieri 05/12/… - zazoomblog : Previsioni meteo 6 dicembre: rischio nubifragi sull’Italia - #Previsioni #meteo #dicembre: #rischio -