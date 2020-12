Massimo Zona in libreria con “Il risveglio di Mauro” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Il risveglio di Mauro” di Massimo Zona: disponibile in libreria un’altra intrigante avventura dell’investigatore Mauro Baveni Proseguono le avventure di Mauro Baveni, il personaggio della serie noir creata da Massimo Zona nel 2015 e giunta al quinto libro intitolato “Il risveglio di Mauro”, che sarà pubblicato a dicembre, come gli ultimi due edito anch’esso dalla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 6 dicembre 2020) “Ildidi: disponibile inun’altra intrigante avventura dell’investigatore Mauro Baveni Proseguono le avventure di Mauro Baveni, il personaggio della serie noir creata danel 2015 e giunta al quinto libro intitolato “Ildi, che sarà pubblicato a dicembre, come gli ultimi due edito anch’esso dalla… L'articolo Corriere Nazionale.

Proseguono le avventure di Mauro Baveni, il personaggio della serie noir creata da Massimo Zona nel 2015 e giunta al quinto libro intitolato “Il risveglio di Mauro”, che sarà pubblicato a dicembre, ...

Zona rossa e arancione, 8 regioni e Bolzano cambiano colore. Solo Abruzzo rosso, Emilia e Puglia gialle

Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre. L'unica regione a zona rossa rimane l'Abruzzo (indice Rt 0,9). Passano da zona rossa ...

Proseguono le avventure di Mauro Baveni, il personaggio della serie noir creata da Massimo Zona nel 2015 e giunta al quinto libro intitolato "Il risveglio di Mauro", che sarà pubblicato a dicembre, ...

Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre. L'unica regione a zona rossa rimane l'Abruzzo (indice Rt 0,9). Passano da zona rossa ...