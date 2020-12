Mara Carfagna ricoverata in ospedale per una polmonite: “Ma non ha il Covid” (Di domenica 6 dicembre 2020) Mara Carfagna è ricoverata in ospedale da mercoledì 2 dicembre per accertamenti: le è stata diagnosticata una polmonite che non sarebbe dovuta al Covid. Secondo quanto riferito dalla vicepresidente della Camera di Forza Italia, le sue condizioni di salute sono buone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020)inda mercoledì 2 dicembre per accertamenti: le è stata diagnosticata unache non sarebbe dovuta al Covid. Secondo quanto riferito dalla vicepresidente della Camera di Forza Italia, le sue condizioni di salute sono buone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Roma, Carfagna ricoverata per una polmonite non dovuta a Covid: è in buone condizioni - GDS_it : #MaraCarfagna ricoverata per polmonite, non è Covid - NettiGiorgio : RT @fanpage: Mara Carfagna trasportata in Ospedale per polmonite - MPenikas : FQ: Mara Carfagna ricoverata in ospedale per una polmonite: “Ma non ha il Covid” - clikservernet : Mara Carfagna ricoverata in ospedale per una polmonite: “Ma non ha il Covid” -