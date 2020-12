Lombardia: agenzia Lombardia Notizie sempre più 'social', aumentano contatti a novembre (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della giunta regionale della Lombardia, è sempre più social. Lo confermano i dati di fine novembre: sono 192mila i follower che seguono Lombardia Notizie su Facebook, 103.mila su Twitter e 55mila su Instagram. Lo comunica la stessa Lombardia Notizie. "Numeri che, ogni mese, fanno segnare un costante e importante incremento delle pagine social di una realtà giornalistica che, anche grazie alla nascita del quotidiano ‘Lombardia Notizie Online' (che, ogni mese, fa registrare stabilmente 2 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) -, l'di stampa della giunta regionale della, èpiù. Lo confermano i dati di fine: sono 192mila i follower che seguonosu Facebook, 103.mila su Twitter e 55mila su Instagram. Lo comunica la stessa. "Numeri che, ogni mese, fanno segnare un costante e importante incremento delle paginedi una realtà giornalistica che, anche grazie alla nascita del quotidiano ‘Online' (che, ogni mese, fa registrare stabilmente 2 milioni di ...

Agenzia_Ansa : Incidente stradale, morti genitori e figlia, altri due gravi #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Vedo grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli m… - Agenzia_Ansa : Ordinanza di Speranza: arancione Calabria, Lombardia, Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia #ANSA - laura83175690 : @Agenzia_Ansa @FontanaPres Ma Fontana dove ha vissuto fino ad oggi?Deve dimettersi o che qualcuno lo costringa a fa… - GrudgeBearer : @Agenzia_Ansa @FontanaPres dopo il disastro lombardia ha ancora il coraggio di parlare -