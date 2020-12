LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 78-83, Serie A basket in DIRETTA: il Banco espugna la Virtus Arena, rinviato il debutto di Marco Belinelli (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Questi i numeri di fine partita, Bologna: 7/15 ai liberi, 19/34 da 2 e 11/33 da 3; Sassari: 19/25 i liberi, 14/32 da 2 e 12/28 da 3. Top-scorer Bendzius per la Dinamo con 22 punti, Markovic per la Virtus con 15. FINISCE QUI! LA Dinamo Sassari espugna LA Virtus SEGAFREDO Arena! 78-83 Tessitori per l’ultimo canestro della serata. 76-83 2/2 Spissu. 76-81 TRIPLA di Weems, poi Teodosic va al fallo sistematico con soli 7 secondi sul cronometro. 73-81 Un libero di Kruslin. 73-80 Piazzato di Pajola. 71-80 2/2 per l’ex di serata che raggiunge quota 17 punti. Fallo di Adams su Spissu. 71-78 Assist di Pajola per il layup di ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 Questi i numeri di fine partita,: 7/15 ai liberi, 19/34 da 2 e 11/33 da 3;: 19/25 i liberi, 14/32 da 2 e 12/28 da 3. Top-scorer Bendzius per lacon 22 punti, Markovic per lacon 15. FINISCE QUI! LALASEGAFREDO! 78-83 Tessitori per l’ultimo canestro della serata. 76-83 2/2 Spissu. 76-81 TRIPLA di Weems, poi Teodosic va al fallo sistematico con soli 7 secondi sul cronometro. 73-81 Un libero di Kruslin. 73-80 Piazzato di Pajola. 71-80 2/2 per l’ex di serata che raggiunge quota 17 punti. Fallo di Adams su Spissu. 71-78 Assist di Pajola per il layup di ...

