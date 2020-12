Gattuso: “Buona interpretazione, l’importante è non subire gol!” (Di domenica 6 dicembre 2020) Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Crotone-Napoli. Gattuso si è detto soddisfatto dell’interpretazione della gara da parte degli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 6 dicembre 2020) Rino, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Crotone-Napoli.si è detto soddisfatto dell’della gara da parte degli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GiuseppeGatta87 : Sono 20 punti Rino. Buona fortuna per i prossimi ricorsi????????#Gattuso - Redblack100x100 : Che gran bella cosa ha detto #Gattuso grandissimo uomo che non deve insegnare niente a nessuno, per buona pace di chi gli storpia il nome - EmanueleNovizio : Avevo auspicato che una buona parte dei tifosi juventini (sottolineo BUONA PARTE, non tutti) avrebbero richiesto il… - sersecosmico : Mostra Maradona e sta Gattuso, Mertens, Adl e quella latrina di Ancelotti. Una cosa buona la fate? @demagistris… - Ciblan3 : @Torrenapoli1 Domenica scorsa Mario Rui fece una buona prestazione, certo abbiamo bisogno di un altro ter sx ma se… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Buona SNAI – Europa League: italiane favorite Napoli, colpo qualificazione a 1,80 Fortune Italia