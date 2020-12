Foggia-Palermo, i rosa alla ricerca del riscatto: i tre punti lontano dal “Barbera” mancano da un mese (Di domenica 6 dicembre 2020) Ancora poche e sarà Foggia-Palermo.Foggia, verso il match contro il Palermo: Marchionni ritrova bomber Curcio. Gentile…I rosanero scenderanno in campo, contro "i satanelli", alle 14.00, allo stadio "Pino Zaccheria", nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato Serie C-Girone C. Due compagini che per ragioni differenti hanno voglia di mettersi alle spalle questa settimana che volge al termine, con una vittoria "scacciapensieri".Da un lato, il Foggia del tecnico Marco Marchionni, che questa settimana ha vissuto un traumatico scossone emotivo dovuto dopo la notizia del vile attentato incendiario presso l'abitazione del capitano rossonero Federico Gentile, con quest'ultimo che, comprensibilmente turbato, non ha preso parte agli allenamenti di preparazione per la sfida ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Ancora poche e sarà, verso il match contro il: Marchionni ritrova bomber Curcio. Gentile…Inero scenderanno in campo, contro "i satanelli", alle 14.00, allo stadio "Pino Zaccheria", nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato Serie C-Girone C. Due compagini che per ragioni differenti hanno voglia di mettersi alle spalle questa settimana che volge al termine, con una vittoria "scacciapensieri".Da un lato, ildel tecnico Marco Marchionni, che questa settimana ha vissuto un traumatico scossone emotivo dovuto dopo la notizia del vile attentato incendiario presso l'abitazione del capitano rossonero Federico Gentile, con quest'ultimo che, comprensibilmente turbato, non ha preso parte agli allenamenti di preparazione per la sfida ...

