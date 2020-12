Festeggiano il compleanno in casa senza mascherine e ignorando le distanze: multe per 5.200 euro a 13 ragazzi in provincia di Trapani (Di domenica 6 dicembre 2020) Una festa di compleanno dove, tra balli e musica ad alto volume, venivano ignorate tutte le norme per fronteggiare il rischio di contagio da Covid. Al party partecipavano 13 giovani e nessuno di loro indossava la mascherina. È successo ad Alcamo Marina, nel Trapanese, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno di una villetta. I militari sono stati chiamati da un cittadino che, chiedendo di rimanere anonimo, aveva segnalato la festa “clandestina”. I carabinieri hanno rintracciato l’abitazione, riconosciuta subito per le numerose macchine parcheggiate davanti e per la musica ad alto volume che proveniva dall’interno. Durante l’intervento dei militari è arrivata la consegna della torta di compleanno del festeggiato. I tredici partecipanti, tutti ragazzi dai venti ai trenta anni, hanno ammesso le loro colpe e hanno accettato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Una festa didove, tra balli e musica ad alto volume, venivano ignorate tutte le norme per fronteggiare il rischio di contagio da Covid. Al party partecipavano 13 giovani e nessuno di loro indossava la mascherina. È successo ad Alcamo Marina, nel Trapanese, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno di una villetta. I militari sono stati chiamati da un cittadino che, chiedendo di rimanere anonimo, aveva segnalato la festa “clandestina”. I carabinieri hanno rintracciato l’abitazione, riconosciuta subito per le numerose macchine parcheggiate davanti e per la musica ad alto volume che proveniva dall’interno. Durante l’intervento dei militari è arrivata la consegna della torta didel festeggiato. I tredici partecipanti, tuttidai venti ai trenta anni, hanno ammesso le loro colpe e hanno accettato ...

