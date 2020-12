Dpcm 3 dicembre | ecco le nuove Faq del Governo

RegioneER : Coronavirus, da domenica 6 DICEMBRE l’EMILIA-ROMAGNA TORNA IN FASCIA GIALLA. Il presidente @sbonaccini: “Le restriz… - AzzolinaLucia : Ecco le principali misure riguardanti la scuola nel nuovo Dpcm del 3 dicembre: - Corriere : Il Governo risponde sugli spostamenti tra Comuni e Regioni e sui ricongiungimenti a Natale - Uispress : RT @TizianoPesce: ?? CIRCOLARE N. 46/2020-2021 - DPCM 3 DICEMBRE 2020, EVENTI E COMPETIZIONI DI LIVELLO AGONISTICO E RICONOSCIUTI DI PREMINE… - UispNazionale : RT @TizianoPesce: ?? CIRCOLARE N. 46/2020-2021 - DPCM 3 DICEMBRE 2020, EVENTI E COMPETIZIONI DI LIVELLO AGONISTICO E RICONOSCIUTI DI PREMINE… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm dicembre

Più controlli in vista delle date "calde" per gli spostamenti precedenti al lockdown di Natale, stretta sulle autocertificazioni, ..."Decisione impopolare, cinica e che non poggia su nessuna base scientifica". Lo ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che ha ribadito le critiche alle ultime ...