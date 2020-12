Diego Armando Maradona, il fratello Hugo in lacrime a Domenica In: “L’autopsia dirà tutto sulla sua morte. Chi ha commesso errori pagherà” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel salotto di Domenica In c’è stato modo di tornare anche sulla morte di Diego Armando Maradona. In studio sono intervenuti Hugo, fratello del Pibe De Oro e Paola Marra, cognata del campione. In lacrime entrambi hanno ricordato che il genio del calcio era “diverso” da come tutti lo stanno descrivendo. “Con lui è andato via un pezzo della mia vita – racconta Hugo – Non ci vedevamo da due anni, ma ci saremmo dovuti vedere a Natale. Per colpa del Covid non sono potuto tornare in Argentina per i funerali”. Hugo poi racconta le loro telefonate in cui, dice, “parlavamo delle cose nostre, se era sereno, se stava bene”. Alla domanda di Mara Venier sul perché sia morto, Hugo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel salotto diIn c’è stato modo di tornare anchedi. In studio sono intervenutidel Pibe De Oro e Paola Marra, cognata del campione. Inentrambi hanno ricordato che il genio del calcio era “diverso” da come tutti lo stanno descrivendo. “Con lui è andato via un pezzo della mia vita – racconta– Non ci vedevamo da due anni, ma ci saremmo dovuti vedere a Natale. Per colpa del Covid non sono potuto tornare in Argentina per i funerali”.poi racconta le loro telefonate in cui, dice, “parlavamo delle cose nostre, se era sereno, se stava bene”. Alla domanda di Mara Venier sul perché sia morto,...

