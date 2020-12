Covid, la regina Elisabetta e il principe Filippo saranno vaccinati nelle prossime settimane (Di domenica 6 dicembre 2020) La regina Elisabetta e il principe Filippo saranno vaccinati contro il coronavirus nelle prossime settimane. A diffondere la notizia è stato il Daily Mail. I reali, che hanno rispettivamente 94 e 99 anni, non avranno un trattamento preferenziale, sottolinea il quotidiano, ma saranno tra i primi a ricevere il siero messo a punto da Pfizer-BioNTech per la loro età avanzata. Ma non solo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la monarca e il marito renderanno pubblica la vaccinazione così da “incoraggiare quante più persone possibile” a seguire il loro esempio, facendosi quindi vaccinare a loro volta. Secondo gli esperti di salute pubblica, infatti, i negazionisti e gli anti-vaccinisti potrebbero “seminare dubbi nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Lae ilcontro il coronavirus. A diffondere la notizia è stato il Daily Mail. I reali, che hanno rispettivamente 94 e 99 anni, non avranno un trattamento preferenziale, sottolinea il quotidiano, matra i primi a ricevere il siero messo a punto da Pfizer-BioNTech per la loro età avanzata. Ma non solo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la monarca e il marito renderanno pubblica la vaccinazione così da “incoraggiare quante più persone possibile” a seguire il loro esempio, facendosi quindi vaccinare a loro volta. Secondo gli esperti di salute pubblica, infatti, i negazionisti e gli anti-vaccinisti potrebbero “seminare dubbi nella ...

La sovrana (94 anni) e suo marito (99), riceverà nelle prossime settimane il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche.

Leggi anche > La Regina Elisabetta farà il vaccino nelle prossime settimane ... per tutta la Gran Bretagna per salutare i sudditi alle prese con la pandemia da coronavirus e i problemi economici. Un ...

