Calciomercato Juventus, per il dopo Chiellini occhi in Serie A (Di domenica 6 dicembre 2020) La Juventus dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini ancora per diverso tempo. Il centrale della Nazionale ha subito un nuovo infortunio muscolare dopo che sembrava essere recuperato da un precedente problema. Stavolta lo stop potrebbe essere anche maggiore, ma più in generale, la Juve si starebbe interrogando sul futuro senza il numero 3. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, il Manchester United abbassa il prezzo: si chiude a 50 milioni Lo scorso anno Chiellini rinnovò per un'ulteriore stagione, con quest'anno che potrebbe anche essere l'ultimo della sua carriera, con un futuro apparentemente già scritto dietro la scrivania nella Juventus. La dirigenza bianconera pensa ad un possibile sostituto, il quale potrebbe arrivare anche dalla Serie A, con la regia di Mino Raiola.

