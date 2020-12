Allerta rossa per i fiumi in Emilia, Panaro rompe gli argini. Caos neve in Alto Adige (Di domenica 6 dicembre 2020) Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Nord Italia, ha dato il via ai primi disagi e chiusure. I vigili del fuoco sono alle prese con le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 dicembre 2020) Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Nord Italia, ha dato il via ai primi disagi e chiusure. I vigili del fuoco sono alle prese con le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e ...

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - repubblica : Maltempo, l'Italia sotto pioggia e neve. Allerta rossa della Protezione civile in molte regioni [aggiornamento dell… - DPCgov : ????#AllertaROSSA, #domenica29novembre, su gran parte della Sardegna ????#AllertaARANCIONE in Calabria, Puglia e Sardeg… - Robbetta : RT @RepubblicaTv: Maltempo, alluvione nel modenese: cede argine del Panaro: Crolla argine del Panaro nel modenese. Estesi allagamenti tra N… - NicoZulli : Abruzzo in zona rossa. Maltempo, allerta arancione in Abruzzo.Sesso,si va in bianco. E' un periodo nero. -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta rossa Maltempo 6 dicembre, allerta rossa: ecco dove Adnkronos Maltempo, mezza Italia in allerta rossa: esondazioni in Veneto e in Emilia Romagna. Interrotta la linea del Brennero

Da nord a sud, da est a ovest, l’Italia si tinge di rosso, questa volta per i colpi del maltempo e gli allerta meteo. Quella tra sabato e domenica è stata una notte particolarmente difficile per la Pe ...

La trappola della valle Stura, la frana che 'slitta' tra costi e gestione spunta l'alternativa

ROSSIGLIONE - Una vera e propria trappola. La Valle Stura a ogni allerta meteo resta in balia di strade e autostrade. Il venerdì nero di A26 e A7 ha bloccato il traffico, con auto e camion fermi a cau ...

Da nord a sud, da est a ovest, l’Italia si tinge di rosso, questa volta per i colpi del maltempo e gli allerta meteo. Quella tra sabato e domenica è stata una notte particolarmente difficile per la Pe ...ROSSIGLIONE - Una vera e propria trappola. La Valle Stura a ogni allerta meteo resta in balia di strade e autostrade. Il venerdì nero di A26 e A7 ha bloccato il traffico, con auto e camion fermi a cau ...