Traffico Roma del 05-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianerallentato sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Salaria verso San Giovanni in più avanti nella stessa direzione si rallenta tra Largo Passamonti e viale Castrense trafficata anche via Appia dal raccordo a via delle Capannelle Per consentire lavori di potatura in via Merulana dalle 19:30 sarà chiuso il tratto da piazza San Giovanni a via Labicana deviate le linee bus 16 85 87 714 per favorire le misure anti assembramento da oggi fino al 8 dicembre la Questura ha richiesto la chiusura in base all’effettiva necessità delle Spagna e Flaminio sulla linea ...