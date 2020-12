'Sei una figlia speciale', il messaggio del papà a Dayane (Di sabato 5 dicembre 2020) 'Ciao figliola, sono qui per augurarti di stare bene e buona fortuna per il tuo percorso'. Inizia con queste parole il toccante video-messaggio che Dayane Mello ha ricevuto in regalo da parte del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) 'Ciao figliola, sono qui per augurarti di stare bene e buona fortuna per il tuo percorso'. Inizia con queste parole il toccante video-cheMello ha ricevuto in regalo da parte del ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei una "Sei una figlia speciale", il messaggio del papà a Dayane TGCOM "Il Polo alla Staveco? Una scelta assurda"

La riconversione dell’ex caserma Staveco nel nuovo parco della giustizia di Bologna non accoglie il favore degli addetti ai lavori intervenuti ieri alla tavola rotonda promossa da Ance Emilia ‘Bologna ...

Modena: Unimore, è boom di immatricolazioni

Nonostante il Covid, Modena viene premiata dagli studenti: +22% per le lauree triennali e +16% per quelle a ciclo unico ...

