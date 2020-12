Sabato Shopping: i consigli del 5 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Manca meno di un mese a Natale, ma quest’anno l’atmosfera che si respira non è certo quella gioiosa degli anni passati. La normalità a cui ci stavamo lentamente abituando solo qualche mese fa è tornata a essere minacciata dall’emergenza sanitaria e le restrizioni ci fanno ripiombare indietro allo scorso marzo, e anche nello stesso sconforto di allora. Ma non è tempo di recriminazioni, è il momento di seguire le regole e stare sempre all’erta. E magari, concedersi qualche sfizio. La voglia di una bella dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo o comprare qualche regalo per tempo, magari comodamente dal divano di casa, è più forte che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata ad hoc per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi. Leggi su vanityfair (Di sabato 5 dicembre 2020) Manca meno di un mese a Natale, ma quest’anno l’atmosfera che si respira non è certo quella gioiosa degli anni passati. La normalità a cui ci stavamo lentamente abituando solo qualche mese fa è tornata a essere minacciata dall’emergenza sanitaria e le restrizioni ci fanno ripiombare indietro allo scorso marzo, e anche nello stesso sconforto di allora. Ma non è tempo di recriminazioni, è il momento di seguire le regole e stare sempre all’erta. E magari, concedersi qualche sfizio. La voglia di una bella dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo o comprare qualche regalo per tempo, magari comodamente dal divano di casa, è più forte che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata ad hoc per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi.

paolorm2012 : Da sabato a martedì accessi a numero chiuso in vie dello shopping - Roma – Verranno replicati per i prossimi quattr… - LazioPolitico : Verranno replicati per i prossimi giorni i moduli di contenimento per evitare assembramenti nelle vie dello shoppin… - sofiaiao : Sabato mamma mi porta a fare shopping?? - BotCugina : RT @annxharreh: sabato devo fare delle foto fighissime con mia cugina perche venerdi faccio shopping e devo sfoggiare i vestiti - BrokerTV_Store : CARRERA JEANS •venerdì 4 Dicembre, dalle ore 17:00 alle 20:00 Canale TV 156 •sabato 5 Dicembre, dalle ore 17:00 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping Roma da sabato a martedì vie dello shopping a 'numero chiuso' ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Roma, guida al ponte dell'Immacolata in tempo di Covid: shopping, appuntamenti, meteo e trasporti

Osservate speciali le vie dello shopping, quando i cittadini si riverseranno nei negozi per fare qualche acquisto natalizio. Il Papa non sarà in piazza ...

Sabato si accendono le luci del Natale di Riccione

Sabato pomeriggio si accende il Riccione Christmas Star 2020 con l’accensione delle luminarie in tutta la città. Sono 400mila le luci di viale Ceccarini, alle quali si aggiungono i 12 alberi di luce, ...

Osservate speciali le vie dello shopping, quando i cittadini si riverseranno nei negozi per fare qualche acquisto natalizio. Il Papa non sarà in piazza ...Sabato pomeriggio si accende il Riccione Christmas Star 2020 con l’accensione delle luminarie in tutta la città. Sono 400mila le luci di viale Ceccarini, alle quali si aggiungono i 12 alberi di luce, ...