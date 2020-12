Roma, Calafiori: il talento nato in Vaticano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma - La sua storia ha stregato i bambini che sognano di diventare calciatori e che per colpa del Covid non possono neppure allenarsi. Riccardo Calafiori ce l'ha fatta, a diciotto anni è entrato nel ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020)- La sua storia ha stregato i bambini che sognano di diventare calciatori e che per colpa del Covid non possono neppure allenarsi. Riccardoce l'ha fatta, a diciotto anni è entrato nel ...

_Pedro17_ : Primi nel girone. Gran lavoro di tutta la squadra. Adesso pensiamo a domenica: ci aspetta un’altra partita difficil… - pisto_gol : Ha 18 anni, come mio figlio, è nato a Roma, è cresciuto nella Roma, ieri ha segnato il suo primo gol con la maglia… - DiMarzio : Dai primi calci al pallone al primo gol con la #AsRoma. #Calafiori raccontato da chi l'ha conosciuto alla Petriana… - VoceGiallorossa : ??#IlMiglioreVG - Riccardo Calafiori è il 'man of the match' di @OfficialASRoma-Young Boys 3-1. GRAFICA! #ASRoma… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: 'Sognavo da tanto il gol, con i tifosi sarebbe stato ancora più bello' ??? Le parole di Riccardo #Calafiori https://t.… -