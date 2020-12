Riposto (Catania) – Incendio in una comunità di tossicodipendenti: morto un sacerdote (Di sabato 5 dicembre 2020) La vittima era il responsabile della struttura. I carabinieri indagano. Un Incendio, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è stato appiccato nella sede della comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda di San Camillo” a Riposto, nel Catanese. Tra le fiamme è morto il responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso, di 78 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) La vittima era il responsabile della struttura. I carabinieri indagano. Un, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è stato appiccato nella sede delladi recupero per“Tenda di San Camillo” a, nel Catanese. Tra le fiamme èil responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso, di 78 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo

L’incendio ha distrutto la struttura che ospitava la comunità di recupero. Morto Leonardo Grasso, il prete che gestiva la struttura.

