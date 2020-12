Reddito di cittadinanza: pessime novità in arrivo (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo pomeriggio andremo a parlare del Reddito di cittadinanza. Nel 2021 ci saranno dei cambiamenti fondamentali da sapere. Ricordiamo che il Reddito di cittadinanza è un sostegno, un aiuto economico che è stato fornito dallo Stato, per coloro che si ritrovano in situazioni economiche difficili. Nel 2021 ci saranno delle novità per chi lo richiederà. Ovviamente non a tutti i cittadini italiani spetta il Reddito di cittadinanza, ma bisogna rispecchiare dei requisiti. Per chi farà richiesta è bene sapere che i principi patrimoniali e reddituali saranno identici a quelli richiesti per l’anno precedente. Per chi non li ricordasse o non li conoscesse, questi requisiti sono: -essere in possesso di un ISEE aggiornato per l’anno 2021, che non deve superare i 9.360 ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo pomeriggio andremo a parlare deldi. Nel 2021 ci saranno dei cambiamenti fondamentali da sapere. Ricordiamo che ildiè un sostegno, un aiuto economico che è stato fornito dallo Stato, per coloro che si ritrovano in situazioni economiche difficili. Nel 2021 ci saranno delleper chi lo richiederà. Ovviamente non a tutti i cittadini italiani spetta ildi, ma bisogna rispecchiare dei requisiti. Per chi farà richiesta è bene sapere che i principi patrimoniali e reddituali saranno identici a quelli richiesti per l’anno precedente. Per chi non li ricordasse o non li conoscesse, questi requisiti sono: -essere in possesso di un ISEE aggiornato per l’anno 2021, che non deve superare i 9.360 ...

