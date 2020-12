Recovery fund: alla Toscana arriveranno circa 12,5 miliardi, lo annuncia il Direttore generale (Di sabato 5 dicembre 2020) Tutte le Regioni sono impegnate ad avere un ruolo e dare un contributo effettivo per la gestione di parte delle risorse in arrivo, la Toscana sta già facendo la sua parte Leggi su firenzepost (Di sabato 5 dicembre 2020) Tutte le Regioni sono impegnate ad avere un ruolo e dare un contributo effettivo per la gestione di parte delle risorse in arrivo, lasta già facendo la sua parte

insopportabile : Fatemi capire, il Premier Conte illustra il DPCM e le domande dei giornalisti sono sul MES, sulla compagna del Prem… - CarloCalenda : Per la stessa ragione per cui parliamo di Recovery Fund mentre non riusciamo a spendere i soldi già stanziati. Cazz… - NicolaPorro : #RecoveryFund Sui soldi Ue il premier vuole agire come con l’emergenza: una masnada di esperti, un labirinto in cui… - CarolServ : RT @CarloCalenda: Fatemi capire, i manager delle più grandi aziende di stato, dovrebbero, a tempo perso, coordinare la spesa del Recovery F… - DonatoMegna : Ma Grillo li sa fare i conti? Sono 1,5 milioni di persone che detengono un patrimonio finanziario complessivo di 1… -