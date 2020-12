Paola Perego torna in Tv e annuncia l’uomo della sua vita

Leggi su aciclico

(Di sabato 5 dicembre 2020)ta in Tv. Ogni sabato pomeriggio su Rai Due conduce Il filo rosso, una nuova trasmissione che ha contribuito ad ideare, con la quale vuole dare spazio ai legami affettivi. Doveva essere uno spazio dedicato al rapporto tra nonni e nipoti ma l’emergenza sanitaria l’ha trasformato in corsa in uno spazio dove protagonisti sono i sentimenti, a trecentosessanta gradi. «Il filo rosso», infatti, «è il filo del cuore» ha spiegato presentando il programma rigorosamente on line, in una videoconferenza obbligata, causa Covid. Quello stesso Covid che lei ha sconfìtto, come ha ricordato: «Sono stata fortunata perché non sono finita in ospedale: mi sono potuta curare a casa, avendo una casa che mi ha permesso di stare isolata in una stanza. Così ho capito davvero che cosa significa stare in isolamento. E dura. Non potevo vedere ...