Milan, Calabria: «Questa squadra parte da lontano» (Di sabato 5 dicembre 2020) Davide Calabria, terzino rossonero del Milan, ha così parlato del proprio presente e futuro in rossonero a Milan TV Intervistato da Milan TV, Davide Calabria ha così parlato del proprio attuale momento e del traguardo delle 150 presenze in rossonero: «E’ molto bello, un’emozione forte, è un motivo d’orgoglio per me, cresciuto con Questa maglia. Un obiettivo così importante non è da tutti, un percorso bellissimo, spero di farne tante altre». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 PRIMO GIORNO A MilanELLO – «C’è ancora una foto qui, borsa in spalla, è stato bellissimo. Passare dal Vismara a Milanello era comunque un passaggio importante per la carriera, eravamo a contatto con i ragazzi della prima squadra». SALTO ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Davide, terzino rossonero del, ha così parlato del proprio presente e futuro in rossonero aTV Intervistato daTV, Davideha così parlato del proprio attuale momento e del traguardo delle 150 presenze in rossonero: «E’ molto bello, un’emozione forte, è un motivo d’orgoglio per me, cresciuto conmaglia. Un obiettivo così importante non è da tutti, un percorso bellissimo, spero di farne tante altre». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PRIMO GIORNO AELLO – «C’è ancora una foto qui, borsa in spalla, è stato bellissimo. Passare dal Vismara aello era comunque un passaggio importante per la carriera, eravamo a contatto con i ragazzi della prima». SALTO ...

