Juventus-Torino, storia di battaglie e precedenti in Serie A

Un abisso separa le due contendenti, o per meglio dire "rivali cittadine", da una sfida essenziale per il proseguo delle due stagioni. Se si analizza l'attuale classifica, Juventus-Torino, il famoso "Derby della Mole", non dovrebbe conoscere incertezze: i bianconeri di Andrea Pirlo occupano il quarto posto con 17 punti, mentre i granata di Marco Giampaolo sono sconsolatamente al diciottesimo gradino con la miseria di 6 lunghezze incamerate in nove partite di Serie A. Nelle stracittadine, però, i pronostici possono ribaltarsi repentinamente non lasciando scampo al favorito di turno. I campioni d'Italia dovranno combattere anche contro la cabala: il "Toro" è pronto a sfruttare una leggera esitazione della zebra per "incornare" la partita. La "Vecchia Signoria" è avvisata. Ecco le antiche battaglie che hanno confezionato ...

