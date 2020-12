Immobile e Milinkovic-Savic a segno, Spezia-Lazio 1-2 (Di sabato 5 dicembre 2020) CESENA (ITALPRESS) – La Lazio vince 2-1 in casa dello Spezia nella 10^ giornata di Serie A. A Cesena il gol di Immobile e la punizione di Milinkovic-Savic, entrambi nel primo tempo, permettono ai biancocelesti di salire a 17 punti e di recuperare il ritardo in campionato. I liguri, anche sfortunati con due legni colpiti, avevano riaperto il risultato con Nzola a mezzora dalla fine. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio con il Borussia Dortmund, martedì con il Bruges si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions: la formazione però è quella titolare. Sarà l'ultima gara dello Spezia al Manuzzi, dalla prossima sfida con il Bologna farà l'esordio in Serie A all'Alberto Picco. A conferma dell'ottimo inizio di stagione, gli uomini di Italiano per poco non trovano il vantaggio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) CESENA (ITALPRESS) – Lavince 2-1 in casa dellonella 10^ giornata di Serie A. A Cesena il gol die la punizione di, entrambi nel primo tempo, permettono ai biancocelesti di salire a 17 punti e di recuperare il ritardo in campionato. I liguri, anche sfortunati con due legni colpiti, avevano riaperto il risultato con Nzola a mezzora dalla fine. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio con il Borussia Dortmund, martedì con il Bruges si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions: la formazione però è quella titolare. Sarà l'ultima gara delloal Manuzzi, dalla prossima sfida con il Bologna farà l'esordio in Serie A all'Alberto Picco. A conferma dell'ottimo inizio di stagione, gli uomini di Italiano per poco non trovano il vantaggio in ...

