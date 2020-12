Guida alla vita digitale | Come internet ha inglobato tutte le nostre attività quotidiane

Leggi su urbanpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il 2020 ha portato tantissime novità nellevite. Nonostante a gennaio fossimo convinti di essere entrati in un anno simile ai precedenti, sono bastati pochi mesi a farci ricredere. A marzo, infatti, siamo stati travolti da una pandemia globale che ha rimesso in gioco leesistenze e modificato radicalmenteabitudini, anche quelle che ormai ci sembravano cristallizzate in una forma immutabile. Alcuni esempi? La scuola, lo sport, lo shopping, gli incontri con gli amici e il tempo libero. Costretti a trascorrere la maggior parte del tempo in casa, abbiamo dovuto riscrivere leabitudini. Se questo avvenimento ci avesse sorpreso un secolo fa, ci saremmo visti obbligati a rinunciare a qualsiasi aspetto della socialità e dell’intrattenimento. Oggigiorno, invece, siamo supportati da una potente ...