Game Awards 2020, Geoff Keighley celebra l'imminente evento con un hype trailer di sua creazione (Di sabato 5 dicembre 2020) Mancano ormai pochi giorni ai Game Awards 2020: l'ultimo evento videoludico di questo turbolento anno andrà in onda il prossimo 11 dicembre, alle ore 01:00 da noi. L'hype è, giustamente, elevato, in quanto non si tratta solo di uno show dove verranno conferiti premi e riconoscimenti, ma dove sarà possibile assistere anche a nuovi reveal e sorprese inaspettate. O almeno, questo è ciò che è accaduto negli anni precedenti, quindi è lecito aspettarsi qualche novità anche stavolta. Geoff Keighley, il giornalista canadese da sempre produttore e presentatore dei Game Awards, ha voluto preparare i fan al nuovo evento, con la pubblicazione di un "hype trailer" di sua creazione, ...

