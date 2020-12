Francesco Oppini abbandona il Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi disperato nella casa (Di sabato 5 dicembre 2020) Tommaso Zorzi crolla al Grande Fratello Vip dopo l’abbandono di Francesco Oppini, il gieffino è disperato È andata in onda ieri la 23esima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Francesco Oppini ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia. Nel corso della puntata di ieri i concorrenti hanno dovuto decidere se continuare il loro percorso al Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021 o tornare a casa. Tra questi Oppini ha scelto di uscire direttamente ieri dalla casa. Una decisione che sta facendo stare malissimo Tommaso ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 5 dicembre 2020)crolla alVip dopo l’abbandono di, il gieffino èÈ andata in onda ieri la 23esima puntata delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5,ha deciso di lasciare lapiù spiata d’Italia. Nel corso della puntata di ieri i concorrenti hanno dovuto decidere se continuare il loro percorso alVip fino a febbraio 2021 o tornare a. Tra questiha scelto di uscire direttamente ieri dalla. Una decisione che sta facendo stare malissimo...

