Festività natalizie | In fuga dal nord Italia | ancora una volta

(Di sabato 5 dicembre 2020) Autobus e treni quasi in esaurimenti per i rientri dalverso il sud cheunasi prospettano abbastanza consistenti.dal(Facebook)Tornano le scene di iniziano marzo, quelle immagini con le principali stazioni delpiene zeppe di persone, pronte a partire per le regioni del sud. Quellascappavano per la paura del contagio, da una Lombardia che stava diventando uno dei focolai più grandi d’Europa, oggi, vanno giù, in senso geografico, per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia. La cosa non sarebbe tecnicamente possibile perchè persiste il divieto di spostamento tra regioni, ma evidentemente altre ragioni, certificate, spingono tante persone a far ritorno a casa. ...