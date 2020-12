Coronavirus, Rezza: “Ancora alto tasso di occupazione delle terapie intensive. Mantenere prudenza in previsione delle feste” (Di sabato 5 dicembre 2020) Giovanni Rezza, direttore generale dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute commenta così i dati settimanali della ‘cabina di regia’: “Anche questa settimana è ancora alto il tasso di occupazione delle terapie intensive che si trova al di sopra della soglia critica a livello nazionale, anche se si nota un iniziale lieve decremento dei ricoveri ospedalieri. L’incidenza è ancora elevata, intorno a 570 casi per centomila abitanti“. Per Razza “grazie all’effetto delle misure delle misure di contenimento scende di pochi al di sotto di 1 l’Rt – ma sottolinea – è necessario continuare a Mantenere comportamenti prudenti in previsione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Giovanni, direttore generale dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute commenta così i dati settimanali della ‘cabina di regia’: “Anche questa settimana è ancoraildiche si trova al di sopra della soglia critica a livello nazionale, anche se si nota un iniziale lieve decremento dei ricoveri ospedalieri. L’incidenza è ancora elevata, intorno a 570 casi per centomila abitanti“. Per Razza “grazie all’effettomisuremisure di contenimento scende di pochi al di sotto di 1 l’Rt – ma sottolinea – è necessario continuare acomportamenti prudenti in...

