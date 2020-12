Conte “Rimpasto? Nessuno lo ha chiesto ma confronto doveroso” (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il termine ‘rimpastò è una formula che andrebbe esiliata dal lessico della nuova politica. Cosa significa? Rimescolamento delle posizioni di governo? I cittadini non capirebbero. Se invece, nell’ambito di un serio e costruttivo confronto politico, una forza dovesse ravvisare l’opportunità di migliorare la sua squadra, questo sarebbe un altro discorso. Ma deve nascere dalle forze politiche, in maniera trasparente. Sono alla guida di una squadra che sta lavorando molto bene, benchè sottoposta a uno stress incredibile da emergenza sanitaria, sociale ed economica”. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista a la Repubblica. Insomma, se un partito vuole il rimpasto deve farsi avanti? “Sin qui non è accaduto. Mentre il confronto politico è doveroso”. Su come pensa di consolidare l’attuale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il termine ‘rimpastò è una formula che andrebbe esiliata dal lessico della nuova politica. Cosa significa? Rimescolamento delle posizioni di governo? I cittadini non capirebbero. Se invece, nell’ambito di un serio e costruttivopolitico, una forza dovesse ravvisare l’opportunità di migliorare la sua squadra, questo sarebbe un altro discorso. Ma deve nascere dalle forze politiche, in maniera trasparente. Sono alla guida di una squadra che sta lavorando molto bene, benchè sottoposta a uno stress incredibile da emergenza sanitaria, sociale ed economica”. Così il premier Giuseppein un’intervista a la Repubblica. Insomma, se un partito vuole il rimpasto deve farsi avanti? “Sin qui non è accaduto. Mentre ilpolitico è. Su come pensa di consolidare l’attuale ...

