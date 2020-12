Bimbo di 11 anni si suicida con un colpo di pistola in diretta su Zoom durante una lezione online (Di sabato 5 dicembre 2020) . Tragedia a Woodbridge, in California, dove un bambino di 11 anni si è suicidato con un colpo di pistola, per cause ancora in via di accertamento, in diretta su Zoom mentre seguiva una lezione online con i suoi compagni di classe. Prima di compiere il gesto, ha spento il microfono e girato la camera del pc. A dare l’allarme è stata la sorellina. Dramma negli Stati Uniti, dove un bambino di 11 anni si è suicidato con un colpo di pistola in diretta su Zoom, dove stava seguendo una lezione online insieme ai suoi compagni di classe. Come riporta il Washington Post, Adan, questo il nome del piccolo, si trovava nella sua ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 5 dicembre 2020) . Tragedia a Woodbridge, in California, dove un bambino di 11si èto con undi, per cause ancora in via di accertamento, insumentre seguiva unacon i suoi compagni di classe. Prima di compiere il gesto, ha spento il microfono e girato la camera del pc. A dare l’allarme è stata la sorellina. Dramma negli Stati Uniti, dove un bambino di 11si èto con undiinsu, dove stava seguendo unainsieme ai suoi compagni di classe. Come riporta il Washington Post, Adan, questo il nome del piccolo, si trovava nella sua ...

